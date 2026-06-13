Daily Mail: у сборной Англии украли бутсы и мячи перед первой игрой на ЧМ-2026

Сборную Англии ограбили перед дебютом на чемпионате мира в США Daily Mail: у сборной Англии украли бутсы и мячи перед первой игрой на ЧМ-2026

Москва13 июн Вести.Футболисты сборной Англии по футболу стали жертвами ограбления за несколько дней по первого матча на чемпионате мира.

Перед тренировкой национальной сборной Англии в Канзас-Сити (США, штат Миссури) из командного фургона похитили игровые бутсы, официальные мячи турнира и тренировочное снаряжение, сообщает британская газета Daily Mail.

По словам источников издания, из всех вещей на месте остался лишь один футбольный мяч. Не исключено, что пропали бутсы Гарри Кейна и Джуда Беллингема.

Сотрудники службы безопасности подозревают в причастности к краже водителей, которым была доверена доставка экипировки. В настоящее время футбольная ассоциация Англии сотрудничает с местной полицией, предпринимая попытки вернуть украденное.

На мундиале сборная Англии попала в группу L вместе с Хорватией, Ганой и Панамой.

Первый матч подопечные тренера команды Томаса Тухеля проведут 17 июня, их соперником станет сборная Хорватии. Затем англичане сыграют с Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.