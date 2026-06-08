Девять человек пострадали при стрельбе возле базы сборной Англии на ЧМ-2026

Стрельба произошла недалеко от базы сборной Англии на ЧМ-2026, есть пострадавшие Девять человек пострадали при стрельбе возле базы сборной Англии на ЧМ-2026

Москва8 июн Вести.Вблизи тренировочной базы сборной Англии по футболу на чемпионате мира 2026 года произошла стрельба, в результате которой пострадали девять человек. Об этом сообщает The Athletic.

По данным издания, утром в субботу полиция получила сообщения о стрельбе на Трост-авеню в Канзас-Сити, штат Миссури. Прибывшие на место сотрудники обнаружили большую толпу людей, покидавших район происшествия.

Первоначально сообщалось о трех госпитализированных женщинах с огнестрельными ранениями. Позднее стало известно, что всего в различные медицинские учреждения обратились девять человек с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

Инцидент произошел примерно в 10 минутах езды от базы сборной Англии, которая будет использоваться во время чемпионата мира 2026 года. Подозреваемые пока не задержаны, полиция продолжает патрулирование района и расследование обстоятельств произошедшего.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Турнир станет первым в истории с участием 48 национальных сборных. Англия сыграет в группе L вместе с командами Хорватии, Ганы и Панамы.