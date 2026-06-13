В Мексике нашли тело рядом с базой сборной Ирана на чемпионате мира

В Мексике рядом с тренировочной базой Ирана на чемпионате мира обнаружили труп В Мексике нашли тело рядом с базой сборной Ирана на чемпионате мира

Москва13 июн Вести.В мексиканском городе Тихуана обнаружили труп неподалеку от стадиона, который используется в качестве тренировочной базы сборной Ирана во время чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает ресурс Actu Foot со ссылкой на данные агентства AFP.

По информации источника, тело находилось в стадии разложения. Оно было завернуто в черный мешок, а на останках обнаружены следы насилия. Другие подробности происшествия и данные о личности погибшего пока не приводятся.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Ирана выступает в группе G, где также играют команды Египта, Бельгии и Новой Зеландии.