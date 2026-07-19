В мексиканском Сакатекасе нашли 10 трупов, несколько из них повешены на мосту

Тела 10 убитых обнаружены в мексиканском Сакатекасе, несколько повешены на мосту В мексиканском Сакатекасе нашли 10 трупов, несколько из них повешены на мосту

Москва19 июл Вести.Тела десяти человек с признаками насильственной смерти были обнаружены на территории трех муниципалитетов мексиканского штата Сакатекас. Об этом заявил генеральный секретарь правительства региона Родриго Рейес Мугуэрса в соцсети Facebook.

Мугерса сообщил, что прокуратура проинформировала его об обнаружении десяти тел в муниципалитетах Морелос, Пануко и Саин-Альто. Он также отметил, что сразу после обнаружения погибших были развернуты масштабные оперативные мероприятия во всех затронутых районах.

Власти региона объявили о начале масштабной операции по установлению и задержанию ответственных за их гибель.

По информации локальной газеты La Jornada несколько тел найдены подвешенными к автомобильному мосту. Рядом с жертвами обнаружены послания, приписываемые местным преступным группировкам. Среди жертв предположительно может быть бывший мэр муниципалитета Сомбререте Игнасио Кастрехон Вальдес, но официального подтверждения пока не поступало.

По словам Мугерсы, в ближайшее время запланировано внеочередное заседание оперативной разведывательной группы. Он подчеркнул, что власти намерены активизировать разведывательные мероприятия, следственные действия и координацию между силовыми ведомствами для скорейшего выяснения обстоятельств произошедшего и привлечения виновных к ответственности.

Ранее в мексиканском городе Тихуана обнаружили труп неподалеку от стадиона, который используется в качестве тренировочной базы сборной Ирана во время чемпионата мира по футболу 2026 года.