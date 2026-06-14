Мэр мексиканского города застрелен в собственном доме Universal: неизвестные убили мэра мексиканского Сан-Мигель-Аматитлана в его доме

Москва14 июн Вести.Глава муниципалитета Сан-Мигель-Аматитлан в мексиканском штате Оахака Хоэль Анхель Браво Мартинес стал жертвой вооруженного нападения.

Рано утром 13 июня группа вооруженных людей ворвалась в дом 53-летнего чиновника и застрелила его, сообщило издание El Universal.

Генеральная прокуратура штата Оахака ведет расследование с целью установления как непосредственных исполнителей, так и возможных заказчиков убийства.

Мартинес представлял Партию национального действия (PAN) и ранее уже сталкивался с угрозами в свой адрес.

В мае текущего года на трассе в соседнем штате Пуэбла на мэра было свершено нападение. Неизвестные остановили автомобиль Мартинеса, вынудили его и троих сопровождавших его лиц выйти из машины, после чего ограбили их.

Это не первый случай убийства мэра в Мексике: в ноябре 2025 года глава города Уруапан в штате Мичоакан Карлос Мансо был застрелен на центральной площади во время празднования Дня мертвых. Мансо был известен борьбой с наркокартелями и критикой федеральных властей за недостаточные меры противодействия организованной преступности.

В середине февраля 2026 года представители мексиканского наркокартеля "Новое поколение Халиско" в ответ на ликвидацию своего главы Немесио Осегера Сервантеса убили 27 представителей силовых структур.