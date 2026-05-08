Москва8 маяВести.В мексиканском штате Табаско пять человек погибли в результате пожара, случившегося на ежегодной ярмарке, сообщил губернатор штата Хавьер Мэй.
Глава региона указал, что сотрудники экстренных служб взяли возгорание под контроль.
Во время этих прискорбных событий пять человек погибли, поэтому мы выражаем наши соболезнования их семьям и предлагаем всю нашу поддержку в связи с этим несчастным случаемнаписал он в соцсети Х
Ранее в Мексике скончалась супруга владельца похоронного бюро, увидев тело мужа в гробу.