Владелица похоронного бюро скончалась, увидев тело мужа в гробу В Мексике владелица похоронного бюро умерла, увидев погибшего мужа в гробу

Москва8 мая Вести.Супруга владельца похоронного бюро в мексиканском штате Сонора скончалась через несколько часов после смерти мужа, сообщил портал Need To Know.

Мужчина погиб в результате аварии. Собственник семейного похоронного бюро ехал на катафалке, однако потерял контроль над управлением и съехал в кювет. Врачам не удалось его спасти.

Тело мужчины привезли в бюро его семьи, где его увидела жена. По информации портала, у женщины сразу случился инфаркт. Врачи также не смогли ее спасти. У семейной пары осталась маленькая дочь.

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