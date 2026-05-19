Sohu: в Китае молодой врач умер на похоронах знакомого, пока нес его гроб

Москва19 мая Вести.В уезде Вэйнин городского округа Бицзе (провинция Гуйчжоу, Китай) произошел трагический случай. Во время траурной процессии скончался 30-летний врач местной больницы. Об этом сообщает агентство Sohu.

Инцидент произошел 15 мая во время прощания с пожилым жителем деревни. Молодой мужчина, приехавший отдать дань уважения, внезапно потерял сознание, когда помогал нести гроб. По словам очевидцев, смерть наступила мгновенно. Прибывшие на место медики констатировали летальный исход.

Погибший, работавший в медицинском учреждении уезда Вэйнин, пользовался уважением среди коллег и пациентов, отмечается в публикации. Его характеризовали как отзывчивого и доброго специалиста, всегда готового прийти на помощь.

У врача осталась жена. Родственники рассказали, что пара была вместе более десяти лет и лишь недавно официально оформила свои отношения.

