Москва17 маяВести.После падения пикапа в реку в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, по предварительным данным, один человек скончался, еще девять числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошел 16 мая около 16:00 по московскому времени.
Пикап, в котором находились 15 человек, упал в воду при проезде через подтопленный мостсказано в сообщении
Спасатели вытащили из воды человека, у которого нет признаков жизни, и пятерых живых людей. Спасенным ничего не угрожает.
Уточняется, что ведутся поисково-спасательные работы.