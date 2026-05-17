В Китае после падения пикапа в реку пропали 9 человек и один погиб

Москва17 мая Вести.После падения пикапа в реку в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, по предварительным данным, один человек скончался, еще девять числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел 16 мая около 16:00 по московскому времени.

Пикап, в котором находились 15 человек, упал в воду при проезде через подтопленный мост сказано в сообщении

Спасатели вытащили из воды человека, у которого нет признаков жизни, и пятерых живых людей. Спасенным ничего не угрожает.

Уточняется, что ведутся поисково-спасательные работы.