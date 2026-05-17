CCTV: девять человек стали жертвами падения пикапа в воду в Китае

Москва17 мая Вести.По меньшей мере девять человек погибли и еще один пострадал в результате падения пикапа в воду в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР.

ДТП с автомобилем, перевозившим 15 пассажиров через подтопленный мост на территории Хуаньцзян-Маонаньского автономного уезда (северная часть региона), произошло поздно вечером 16 мая, сообщает Центральное телевидение Китая.

Пятерых пассажиров удалось спасти, ведутся поиски пропавших.

Пострадавшим оказывают медпомощь. Ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Италии автомобиль на огромной скорости въехал в группу людей, пострадали как минимум семь человек.