Мелони заявила, что следит за инцидентом с наездом авто на людей в Модене

Москва16 мая Вести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони следит за развитием событий после наезда автомобиля на прохожих в Модене и находится в постоянном контакте с местными властями. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X.

Политик назвала произошедшее серьезным инцидентом. Она выразила поддержку пострадавшим пешеходам и их семьям, а также поблагодарила граждан, которые остановили водителя, и сотрудников правоохранительных органов.

Я связалась с мэром и остаюсь в постоянном контакте с властями, чтобы следить за развитием ситуации. Надеюсь, что виновный в полной мере ответит за свои действия добавила Мелони

Инцидент произошел 16 мая. Автомобиль, за рулем которого, предположительно, находился 31-летний иностранец, на огромной скорости въехал в группу людей, в результате чего пострадали как минимум семь человек. Одна из раненых потеряла обе ноги. Мужчина попытался сбежать с места ДТП, но прохожий преградил ему дорогу. Тогда злоумышленник достал нож и ударил им оппонента. Вскоре преступник был задержан.