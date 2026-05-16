В Модене мужчина на автомобиле въехал в толпу: пострадали не менее 10 человек

Москва16 мая Вести.Наехавшим на толпу в итальянской Модене оказался мужчина, родившийся в Италии в семье выходцев из Марокко. Об этом заявил вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры страны Марио Сальвини.

Согласно первым данным, при задержании он не был пьян, хотя очевидцы сначала предположили обратное. По словам очевидцев, перед наездом водитель кричал, что якобы подвергался унижениям и преследованию. Газета Corriere della Sera уточнила, что мужчина родился в 1995 году на севере Италии и имеет диплом экономиста.

Салим эль Кудри - имя преступника "второго поколения" [мигрантов], наехавший в Модене на людей на полной скорости написал Сальвини в соцсети X

Автомобиль въехал в группу людей в Модене в регионе Эмилия-Романья, в результате пострадали не менее 10 человек. Состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое: женщина лишилась обеих ног. Самого водителя, который пытался скрыться, задержали прохожие, после чего его передали полиции. При нем также нашли нож.