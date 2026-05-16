В Италии автомобиль на огромной скорости въехал в толпу людей

В Италии мужчина на автомобиле въехал в толпу людей, есть пострадавшие

Москва16 мая Вести.В Италии автомобиль на огромной скорости въехал в группу людей. На данный момент известно о семи пострадавших.

Как сообщает газета Gazzetta Di Modena, инцидент произошел в городе Модена. Это область Эмилия-Романья на севере Италии.

Согласно предварительным данным, наезд на людей совершил мужчина североафриканского происхождения. При задержании он пытался сбежать, в ходе чего предположительно нанес удар ножом человеку, преграждавшему ему путь.

По данным газеты, одна из пострадавших потеряла обе ноги в результате случившегося. Точное число жертв устанавливается.