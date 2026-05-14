Москва14 мая Вести.Две женщины, пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия на Проспекте Мира в Москве, получили переломы ног. Еще у одной пострадавшей диагностирован сильный ушиб грудной клетки, сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее сообщалось, что Infinity G37 с 21-летним студентом за рулем протаранила остановку в Москве.

Все пострадавшие — женщины, которые стояли на тротуаре в момент наезда. Одну из них с сильным ушибом грудной клетки увезли в Склиф, еще двух — с переломами ног в Боткинскую больницу отмечается в сообщении

Машина принадлежит отцу студента. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.