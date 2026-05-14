Москва14 маяВести.Две женщины, пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия на Проспекте Мира в Москве, получили переломы ног. Еще у одной пострадавшей диагностирован сильный ушиб грудной клетки, сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее сообщалось, что Infinity G37 с 21-летним студентом за рулем протаранила остановку в Москве.
Все пострадавшие — женщины, которые стояли на тротуаре в момент наезда. Одну из них с сильным ушибом грудной клетки увезли в Склиф, еще двух — с переломами ног в Боткинскую больницуотмечается в сообщении
Машина принадлежит отцу студента. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.