Мужчина в Китае попытался похоронить дорогой Mercedes рядом с родственником

Москва11 апр Вести.Житель Китая попытался похоронить Mercedes-Benz S-класса рядом с умершим родственником, что вызвало дискуссии в соцсетях и привело к вмешательству правоохранительных органов.

Видео, на котором экскаватор опускает в могилу черный Mercedes-Benz S450L, перевязанный красной лентой, быстро стало вирусным. На номере машины значилось четыре восьмерки – число 8 в Китае считается счастливым.

Mercedes-Benz был продан в Китае как минимум за 1,1 миллиона юаней (порядка 160 тысяч долларов), а номерной знак мог обойтись мужчине минимум в 100 тысяч юаней (14,6 тысячи долларов), пишут китайские СМИ.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на видео: одни в похоронах Mercedes увидели "сыновнюю почтительность", другие отметили, что машина может загрязнить окружающую среду, а третьи предположили, что автомобиль скоро украдут.

После произошедшего правительство района Гунчанлин провинции Ляоян заявило, что начало расследование.