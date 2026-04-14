Крупный пожар произошел на парковке автопроизводителя BYD в китайском Шэньчжэне Reuters: крупный пожар вспыхнул на парковке китайского автопроизводителя BYD

Москва14 апр Вести.Китайская компания BYD сообщила о крупном пожаре на многоуровневой парковке в промышленном парке Шэньчжэня (провинция Гуандун), огонь уже потушен, сообщает агентство Reuters.

Пожар произошел утром 14 апреля на парковочном здании, которое использовалось для размещения "испытательных и списанных автомобилей".

На кадрах в социальных сетях, которые проверило агентство Reuters, видно, что крупный пожар сопровождался густым черным дымом, поднимавшимся в небо, огонь охватил значительный участок многоэтажного здания. На место происшествия выезжали пожарные расчеты и полиция.

В компании уточнили, что возгорание потушено, жертв и пострадавших нет.

Глобальная штаб-квартира производителя электромобилей BYD находится в районе Пиншань южнокитайского города Шэньчжэнь.

Отмечается, что электромобили при возгорании ведут себя иначе, чем машины с двигателями внутреннего сгорания: такие пожары часто продолжаются дольше, сложнее поддаются тушению и могут возобновляться после кажущегося затухания.