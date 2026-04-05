RT: причиной пожара в ТЦ Калининграда могло быть возгорание на парковке

RT: пожар в ТЦ Калининграда мог произойти из-за возгорания авто на парковке

Москва5 апр Вести.Вспыхнувшая на парковке машина могла стать причиной пожара в торговом центре "Гиант" в Калининграде. Об этом сообщает канал RT в MAX.

По словам источника, в одном из автомобилей могло произойти короткое замыкание.

Возможно, было короткое замыкание в автомобиле, а сильный ветер перенес искры на здание цитирует собеседника канал

Уточняется, что сейчас на парковке находятся две полностью сгоревшие машины.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в ТЦ пострадали три человека. Ожогов у них нет, их состояние медики оценили как стабильное.