Москва5 апрВести.Вспыхнувшая на парковке машина могла стать причиной пожара в торговом центре "Гиант" в Калининграде. Об этом сообщает канал RT в MAX.
Возможно, было короткое замыкание в автомобиле, а сильный ветер перенес искры на зданиецитирует собеседника канал
Уточняется, что сейчас на парковке находятся две полностью сгоревшие машины.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в ТЦ пострадали три человека. Ожогов у них нет, их состояние медики оценили как стабильное.