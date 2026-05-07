В Бразилии популярный певец Zau O Pássaro погиб в ДТП по дороге с концерта

Популярный в Бразилии исполнитель “дворовой самбы” погиб в ДТП В Бразилии популярный певец Zau O Pássaro погиб в ДТП по дороге с концерта

Москва7 мая Вести.В Бразилии трагически погиб в результате аварии известный музыкант Изак Бруно Кони Силва, выступавший под псевдонимом Zau O Pássaro. Об этом сообщает Need To Know.

Уточняется, что 27-летний артист разбился на машине по пути домой после концерта. У него остались жена и две дочери.

В воскресенье, 3 мая, певец дал большое шоу в городе Баррейрас (штат Баия). Концерт прошел с аншлагом — многие фанаты даже не смогли попасть в зал. Ночью Силва в сопровождении трех коллег выехал домой в Лауру-ди-Фрейтас.

Авария произошла вскоре после 7 утра, когда автомобиль, которым управлял бизнесмен … врезался в бок припаркованного грузовика пишет издание со ссылкой на данные Федеральной дорожной полиции

Спасателям пришлось разрезать искореженную машину, чтобы извлечь пострадавших. Жизнь музыканта спасти не удалось. Пассажиры внедорожника госпитализированы в тяжелом состоянии.

Изак Бруно Кони Силва был ярким представителем стиля пагоде — так называемой “дворовой самбы”. Его песни создавали атмосферу дружеской вечеринки, тексты отличались иронией и обилием сленга, что противопоставляло его творчество классической самбе для больших праздников и карнавалов.

Ранее сообщалось, что в Бразилии одномоторный самолет врезался в жилой дом. Не обошлось без жертв.