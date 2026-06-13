В Бразилии девушка погибла при прыжке с канатом из-за ошибки организаторов

В Бразилии девушку забыли привязать канатом при прыжке в пропасть, она погибла В Бразилии девушка погибла при прыжке с канатом из-за ошибки организаторов

Москва13 июн Вести.В бразильском штате Сан-Паулу во время экстремального прыжка с канатом погибла девушка. Об этом сообщает новостной канал G1, отмечая, что причиной стала ошибка организаторов.

21-летняя девушка погибла из-за того, что работники аттракциона забыли надеть на нее снаряжение.

Ее бросили с высоты 40 метров, забыв привязать веревку во время прыжка с канатом говорится в сообщении

На кадрах видно, как сотрудники поднимают девушку на руки, подносят к краю платформы и сбрасывают вниз. На ней надет только шлем, крепеж к страховочному канату отсутствует. На заднем плане слышны крики: "Канат, канат!", однако трос остался лежать на земле.

Рядом также находился жених погибшей туристки. Молодому человеку стало плохо, его госпитализировали.

Отмечается, что двое мужчин скрылись с места происшествия. Их разыскали в лесу с помощью вертолета. Всего арестовали шесть человек. Дело передали во второй полицейский округ Лимейры.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Контажен погиб годовалый ребенок. Причиной стал удар стропой воздушного змея.