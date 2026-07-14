Туристка из Петербурга погибла в ДТП в Абхазии, еще четверо пострадали

В Абхазии произошло ДТП с туристической машиной, погибла жительница Петербурга Туристка из Петербурга погибла в ДТП в Абхазии, еще четверо пострадали

Москва14 июл Вести.В Республике Абхазия произошло ДТП со смертельным исходом для одного из его участников. Погибла туристка из Санкт-Петербурга, сообщает агентство "Регнум".

По информации источника, трагическое происшествие случилось в Гагрском районе во время подъема туристического УАЗа на смотровую площадку на горе Мамзышха. Автомобиль перевернулся.

В результате аварии погибла девушка из Санкт-Петербурга 2002 года рождения написано в публикации

Еще четыре человека пострадали. Они были доставлены в Гагрскую больницу, госпитализация никому не потребовалась. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.

По факту ДТП задержан водитель. По его словам, у автомобиля заклинило руль.