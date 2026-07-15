Москва15 июлВести.Туристка из Санкт-Петербурга погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Абхазии, еще четыре человека получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в МВД республики.
Авария произошла в Гагрском районе.
13 июля УАЗ с туристами по пути к смотровой площадке на горе Мамзышха опрокинулся, в результате погибла девушка из Санкт-Петербурга 2002 года рождениярассказал начальник УГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба
Уточняется, что водитель автомобиля УАЗ задержан. Он признался, что ДТП случилось из-за того, что заклинило руль.
По сведениям информагентства, в результате автокатастрофы четыре человека получили ушибы и ссадины, их доставили в местную больницу. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. При этом госпитализация не потребовалась.