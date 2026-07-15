Девушка из Санкт-Петербурга погибла, еще четверо пострадали в ДТП в Абхазии

В Абхазии в ДТП погибла туристка из Санкт-Петербурга Девушка из Санкт-Петербурга погибла, еще четверо пострадали в ДТП в Абхазии

Москва15 июл Вести.Туристка из Санкт-Петербурга погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Абхазии, еще четыре человека получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в МВД республики.

Авария произошла в Гагрском районе.

13 июля УАЗ с туристами по пути к смотровой площадке на горе Мамзышха опрокинулся, в результате погибла девушка из Санкт-Петербурга 2002 года рождения рассказал начальник УГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба

Уточняется, что водитель автомобиля УАЗ задержан. Он признался, что ДТП случилось из-за того, что заклинило руль.

По сведениям информагентства, в результате автокатастрофы четыре человека получили ушибы и ссадины, их доставили в местную больницу. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. При этом госпитализация не потребовалась.