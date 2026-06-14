В Петербурге женщина погибла под колесами сломавшейся китайской иномарки Женщина погибла под колесами сломавшейся китайской иномарки в Петербурге

Москва14 июн Вести.В Петербурге в результате дорожно-транспортного происшествия на Кольцевой автодороге погибла женщина и еще трое человек, включая ребенка, получили травмы. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Авария произошла 13 июня около 17.45 на 41-м км КАД. Предварительно установлено, что водитель Hyundai Solaris, двигаясь в направлении Шафировского проспекта, совершил наезд на аварийно остановившийся каршеринговый автомобиль Changan. В результате удара китайская иномарка задавила женщину, которая, совершив вынужденную остановку, вышла на проезжую часть, не выставив за собой аварийный знак.

В результате ДТП 37-летняя женщина скончалась на месте происшествия, 42-летний водитель Hyundai и его 27-летняя пассажирка в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы. Также 6-летний пассажир Hyundai был доставлен в медучреждение в состоянии легкой степени тяжести уточняется в Telegram-канале ведомства

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Выясняются точные причины и обстоятельства ДТП.