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Водитель иномарки вылетел на тротуар и сбил пешеходов в Петербурге

В Петербурге водитель иномарки снес пешеходов на тротуаре Водитель иномарки вылетел на тротуар и сбил пешеходов в Петербурге

Москва18 июн Вести.В Санкт-Петербурге водитель иномарки вылетел с проезжей части и сбил людей на тротуаре. Пострадали два пешехода. Мужчину, управляющего автомобилем, доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

ДТП с участием Hyundai Creta произошло днем 18 июня, в четверг, на Боткинской улице в Выборгском районе.

По неустановленной причине выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов. В результате происшествия пострадали двое мужчин в возрасте 25 лет… Водитель, личность которого устанавливается, доставлен в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти говорится в Telegram-канале ведомства

Оба пешехода госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.