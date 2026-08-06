В Петербурге водитель "Газели" сбил 80-летнюю женщину - она скончалась на месте В Санкт-Петербурге водитель "Газели" сбил насмерть 80-летнюю женщину на тротуаре

Москва6 авг Вести.В Санкт-Петербурге водитель "Газели", двигаясь по тротуару, сбил пожилую женщину. От полученных травм 80-летняя пенсионерка скончалась на месте. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по городу и области на платформе MAX.

Отмечается, что трагедия произошла днем 5 августа в Кировском районе Петербурга.

5 августа в 14.21 у дома 20 по Краснопутиловской улице 31-летний водитель, управляя "Газелью", двигаясь по тротуару, совершил наезд на 80-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия говорится в публикации

Против водителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Мужчину задержали.

За 2026 год он уже девять раз попадался на нарушениях правил дорожного движения.