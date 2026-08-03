В Петербурге электромобиль Xiaomi насмерть сбил велосипедиста Электромобиль насмерть сбил пересекавшего дорогу велосипедиста в Петербурге

Москва3 авг Вести.В Санкт-Петербурге электромобиль Xiaomi насмерть сбил велосипедиста. Об этом пишет управление МВД России по городу в MAX.

По данным ведомства, в ночь на воскресенье, 2 августа, у дома 236 по Лиговскому проспекту 31-летний водитель автомобиля Xiaomi наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения машины.

От полученных травм он скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается говорится в сообщении

Отмечается, что водитель китайского авто только в этом году 58 раз привлекался за нарушения ПДД к административной ответственности. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.