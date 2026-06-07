В Казани пенсионерка погибла под колесами экскаватора

Экскаватор насмерть сбил пенсионерку в Казани В Казани пенсионерка погибла под колесами экскаватора

Москва7 июн Вести.В Казани выясняют обстоятельства гибели 82-летней женщины, на которую наехал экскаватор JCB, двигавшийся задним ходом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

ДТП произошло утром. По данным ГАИ, водитель спецтехники при проведении дорожных работ не убедился в безопасности маневра и наехал на пожилую женщину, которая в нарушении ПДД находилась на проезжей части, а не на тротуаре.

В результате полученных от наезда травм, пешеход скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи сказано в сообщении

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.