Москва15 авгВести.Госавтоинспекция Калининградской области ведет поиски водителя СИМ, который сбил пожилую женщину и скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба управления ведомства в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в 21.20 в пятницу, 14 августа, в районе дома 52 по улице Нарвской Калининграда.
… неустановленный водитель СИМ (моноколеса) при движении по тротуару допустил наезд на пешехода 1953 года рождения, после чего водитель СИМ скрылся с места происшествияотметили в пресс-службе
Женщина получила телесные повреждения.