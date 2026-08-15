Водитель моноколеса наехал на пенсионерку в Калининграде и скрылся ГАИ Калининграда ищет водителя моноколеса, сбившего пенсионерку и скрывшегося

Москва15 авг Вести.Госавтоинспекция Калининградской области ведет поиски водителя СИМ, который сбил пожилую женщину и скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба управления ведомства в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в 21.20 в пятницу, 14 августа, в районе дома 52 по улице Нарвской Калининграда.

… неустановленный водитель СИМ (моноколеса) при движении по тротуару допустил наезд на пешехода 1953 года рождения, после чего водитель СИМ скрылся с места происшествия отметили в пресс-службе

Женщина получила телесные повреждения.