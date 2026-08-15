В Калининградской области автомобиль сбил пешехода на "зебре" Житель Калининградской области пострадал при переходе дороги

Москва15 авг Вести.В городе Светлогорске Калининградской области произошло ДТП с участием автомобиля УАЗ и пешехода. Один человек пострадал, сообщает Госавтоинспекция региона.

Происшествие случилось днем 15 августа на Калининградском проспекте города.

Водитель автомобиля УАЗ на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения написано в сообщении

В настоящее время ведется установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. На месте работают сотрудники калининградской ГАИ.