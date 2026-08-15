Москва15 авгВести.В городе Светлогорске Калининградской области произошло ДТП с участием автомобиля УАЗ и пешехода. Один человек пострадал, сообщает Госавтоинспекция региона.
Происшествие случилось днем 15 августа на Калининградском проспекте города.
Водитель автомобиля УАЗ на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждениянаписано в сообщении
В настоящее время ведется установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. На месте работают сотрудники калининградской ГАИ.