Житель Калининграда получил травмы в ДТП с легковушкой

В Калининграде машина сбила велосипедиста, пострадал один человек Житель Калининграда получил травмы в ДТП с легковушкой

Москва10 авг Вести.В городе Калининграде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и велосипеда. Один человек пострадал, сообщает ГАИ по региону.

Инцидент произошел 10 августа на улице Гагарина. Легковой автомобиль наехал на велосипедиста 2003 года рождения во время выезда с дворовой территории.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение сказано в Telegram-канале ГАИ

По итогам происшествия устанавливаются все его обстоятельства.