Москва10 авгВести.В городе Калининграде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и велосипеда. Один человек пострадал, сообщает ГАИ по региону.
Инцидент произошел 10 августа на улице Гагарина. Легковой автомобиль наехал на велосипедиста 2003 года рождения во время выезда с дворовой территории.
В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждениесказано в Telegram-канале ГАИ
По итогам происшествия устанавливаются все его обстоятельства.