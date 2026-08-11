Москва11 авгВести.В городе Калининграде произошло столкновение автомобиля Renault и мотоцикла "Мотоленд". В результате ДТП пострадал мотоциклист, сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.
Происшествие случилось вечером 11 августа на улице Судостроительная, около дома номер 64. Согласно оперативной информации, водитель машины допустил столкновение с мотоциклистом при повороте налево.
В результате ДТП водитель мотоцикла 2004 года рождения получил телесные повреждения, направлен в медицинское учреждениенаписано в канале ГАИ в национальном мессенджере
На место происшествия прибыли сотрудники автоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства случившегося ДТП.