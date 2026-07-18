Москва18 июлВести.Мотоциклист пострадал в результате ДТП с легковым автомобилем в Калининграде, выясняются причины и обстоятельства аварии, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.
По оперативной информации, вечером в пятницу на Гвардейском проспекте вблизи дома №3 столкнулись легковой автомобиль под управлением водителя 1963 года рождения и мотоцикл под управлением водителя 1974 года рождения.
В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения, он госпитализированотмечается в сообщении
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия.