Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП легковушки и мотоцикла в Калининграде

Мотоциклист пострадал в результате ДТП в Калининграде Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП легковушки и мотоцикла в Калининграде

Москва18 июл Вести.Мотоциклист пострадал в результате ДТП с легковым автомобилем в Калининграде, выясняются причины и обстоятельства аварии, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

По оперативной информации, вечером в пятницу на Гвардейском проспекте вблизи дома №3 столкнулись легковой автомобиль под управлением водителя 1963 года рождения и мотоцикл под управлением водителя 1974 года рождения.

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения, он госпитализирован отмечается в сообщении

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия.