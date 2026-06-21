В Кызыле задержан водитель, скрывшийся после смертельного ДТП

Тувинский водитель, скрывшийся после смертельного ДТП, задержан В Кызыле задержан водитель, скрывшийся после смертельного ДТП

Москва21 июн Вести.В Кызыле в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось установить личность водителя, который скрылся, задавив женщину. Подробности МВД по Республике Тыва опубликовало в MAX.

20 июня в 22.05 ч. на территории левобережных дачных обществ г. Кызыла в результате наезда погибла 71-летняя женщина. Виновник аварии скрылся с места.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий личность водителя установлена - им оказался 34-летний житель с. Ишкин говорится в сообщении

Выяснилось, что он ездил без водительских прав. Начата проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.