Полиция Биробиджана задержала водителя, наехавшего на женщину и скрывшегося Биробиджанец пьяным сел за руль, сбил женщину и скрылся с места происшествия

Москва2 июл Вести.Сотрудники полиции Биробиджана задержали мужчину, который сел за руль после употребления алкоголя, наехал на 25-летнюю женщину и скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Предварительно установлено, что местный житель 1998 года рождения отдыхал с компанией за городом и, употребив спиртное, сел за руль своего автомобиля. Двигаясь задним ходом, он совершил наезд на гражданку. В результате происшествия потерпевшая получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в медицинское учреждение отметили в пресс-службе

Водитель покинул место аварии, однако сотрудники ДПС оперативно разыскали его и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что ранее гражданин уже привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также за нарушение правил дорожного движения и имел неоплаченные штрафы.

Подозреваемый водворен в специальное помещение для задержанных лиц. В отношении него составлено шесть административных протоколов. Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку.