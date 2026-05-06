Водитель столкнулся с попутным автомобилем при развороте в Биробиджане

В Биробиджане водитель столкнулся с попуткой, совершая разворот Водитель столкнулся с попутным автомобилем при развороте в Биробиджане

Москва6 мая Вести.Водитель допустил столкновение с автомобилем, движущимся в попутном направлении, когда разворачивался вне перекрестка, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

По предварительным данным, [двигаясь] по улице Димитрова в Биробиджане, водитель автомобиля Toyota Passo при выполнении маневра "разворот" вне перекрестка не убедился в безопасности, в результате чего совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем BMW отметили в пресс-службе

Оба автомобиля получили механические повреждения.