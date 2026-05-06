Москва6 маяВести.Водитель допустил столкновение с автомобилем, движущимся в попутном направлении, когда разворачивался вне перекрестка, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.
По предварительным данным, [двигаясь] по улице Димитрова в Биробиджане, водитель автомобиля Toyota Passo при выполнении маневра "разворот" вне перекрестка не убедился в безопасности, в результате чего совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем BMWотметили в пресс-службе
Оба автомобиля получили механические повреждения.