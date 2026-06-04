Водитель не уступил дорогу и столкнулся с другим авто в Биробиджане

Водитель нарушил ПДД и столкнулся с другой машиной в Биробиджане Водитель не уступил дорогу и столкнулся с другим авто в Биробиджане

Москва4 июн Вести.Водитель Toyota Harrier в нарушение ПДД не уступил дорогу автомобилю Toyota Belta, в результате чего транспортные средства столкнулись, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 3 июня в 17.30 по местному времени (10.30 мск) в районе дома 2А по улице 40 лет Победы Биробиджана.

… водитель автомобиля Toyota Harrier при проезде нерегулируемого перекрестка, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу транспортному средству, которое двигалось по главной дороге, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Toyota Belta написали в пресс-службе

Автомобили получили механические повреждения.