Москва4 июнВести.Водитель Toyota Harrier в нарушение ПДД не уступил дорогу автомобилю Toyota Belta, в результате чего транспортные средства столкнулись, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел 3 июня в 17.30 по местному времени (10.30 мск) в районе дома 2А по улице 40 лет Победы Биробиджана.
… водитель автомобиля Toyota Harrier при проезде нерегулируемого перекрестка, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу транспортному средству, которое двигалось по главной дороге, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Toyota Beltaнаписали в пресс-службе
Автомобили получили механические повреждения.