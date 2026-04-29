Москва29 апрВести.В Биробиджане на перекрестке столкнулись две иномарки, один водитель не уступил другому водителю дорогу, сообщается в MAX-канале управления МВД по Еврейской автономной области.
В результате ДТП автомобили получили механические поврежденияотмечается в сообщении
Предварительно установлено, что на перекрестке улиц Пионерской и Постышева водитель одной иномарки при повороте налево на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу другой иномарке, которая двигалась навстречу.