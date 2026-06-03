Водитель спровоцировал ДТП, не уступив дорогу при выезде со двора в Биробиджане

Водитель спровоцировал ДТП, не уступив дорогу в Биробиджане Водитель спровоцировал ДТП, не уступив дорогу при выезде со двора в Биробиджане

Москва3 июн Вести.В Биробиджане водитель, выезжая со двора, не уступил дорогу транспортному средству, двигающемуся по главной дороге, в результате чего автомобили столкнулись, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел во вторник, 2 июня, в 17.07 по местному времени возле дома №9 к. 1 по улице Миллера.

… водитель автомобиля Honda Freed Spike при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся по главной, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Toyota Prius Alpha отметили в пресс-службе

В результате аварии никто не пострадал, обе машины получили механические повреждения.