Москва25 июнВести.В Выборгском районе Ленинградской области столкнулись иномарки Volkswagen и Nissan. Об аварии сообщило управление МЧС России по региону в MAX.
По данным ведомства, инцидент произошел на повороте к поселку Зимино. В результате ДТП два человека получили травмы.
Пострадали водитель автомобиля Volkswagen и пассажир автомобиля Nissan. Оба пострадавших госпитализированыговорится в сообщении МЧС
К месту происшествия прибыли пожарные, полицейские и сотрудники скорой. Причины и обстоятельства аварии выясняются.