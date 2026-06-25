Москва25 июнВести.В Выборгском районе Ленинградской области столкнулись иномарки Volkswagen и Nissan. Об аварии сообщило управление МЧС России по региону в MAX.

По данным ведомства, инцидент произошел на повороте к поселку Зимино. В результате ДТП два человека получили травмы.

Пострадали водитель автомобиля Volkswagen и пассажир автомобиля Nissan. Оба пострадавших госпитализированы

говорится в сообщении МЧС

К месту происшествия прибыли пожарные, полицейские и сотрудники скорой. Причины и обстоятельства аварии выясняются.