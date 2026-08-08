При ДТП в Ленобласти пострадали 4 человека, в том числе 2 ребенка

В Ленобласти столкнулись две легковушки, пострадали 2 взрослых и 2 ребенка При ДТП в Ленобласти пострадали 4 человека, в том числе 2 ребенка

Москва8 авг Вести.В Киришском районе в Ленинградской области произошло лобовое столкновение двух легковых машин. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщили в региональном МЧС в мессенджере MAX.

Киришский район, трасса 41-К115, поворот на Пчевку. Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей — Lada Largus и ВАЗ 2107 отмечается в сообщении

Ранения получили водитель Lada и трое пассажиров (женщина и двое детей), их госпитализировали.

Для предотвращения возгорания специалисты отключили аккумуляторные батареи.