Подросток и двое взрослых пострадали в ДТП с грузовиком в Ленобласти

Грузовик столкнулся с легковым авто в Ленобласти, три человека пострадали Подросток и двое взрослых пострадали в ДТП с грузовиком в Ленобласти

Москва27 июн Вести.Три человека, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом управление МЧС России по региону сообщило в MAX.

По данным ведомства, на 41-м км трассы А-120 произошло боковое столкновение грузовика Foton с легковым автомобилем Škoda Octavia.

В результате аварии пострадали 3 человека (2 взрослых и 1 подросток), они госпитализированы говорится в сообщении МЧС

Из-за столкновения на дорогу вылился бензин. Прибывшие к месту происшествия спасатели смыли топливо с дорожного полотна.