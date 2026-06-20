Автомобиль перевернулся в Ленобласти, пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при опрокидывании автомобиля в Ленобласти Автомобиль перевернулся в Ленобласти, пострадали четыре человека

Москва20 июн Вести.Четыре человека, включая ребенка, пострадали в результате ДТП в Тосненском районе Ленинградской области, все госпитализированы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, водитель Kia Rio не справился с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет и частично перевернулся.

В результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе ребенок. Все госпитализированы сказано в сообщении

Отмечается, что спасателям пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента одного из пострадавших, который оказался зажат в автомобиле.