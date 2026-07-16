Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Ленобласти

В Ленинградской области произошло ДТП с четырьмя пострадавшими Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Ленобласти

Москва16 июл Вести.На 18-м километре трассы А-120 в Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием одного автомобиля, в результате чего пострадали четверо. Об этом сообщает региональное МЧС.

Уточняется, что авария случилась в Ломоносовском районе. Водитель легкового автомобиля Škoda не справился с управлением и выехал с дороги в кювет.

В результате ДТП пострадали 4 человека: двое взрослых и двое детей 4 и 10 лет написано в сообщении министерства

На место происшествия прибыли спасатели, которые помогли устранить его последствия.