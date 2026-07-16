Москва16 июлВести.На 18-м километре трассы А-120 в Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием одного автомобиля, в результате чего пострадали четверо. Об этом сообщает региональное МЧС.
Уточняется, что авария случилась в Ломоносовском районе. Водитель легкового автомобиля Škoda не справился с управлением и выехал с дороги в кювет.
В результате ДТП пострадали 4 человека: двое взрослых и двое детей 4 и 10 летнаписано в сообщении министерства
На место происшествия прибыли спасатели, которые помогли устранить его последствия.