Москва6 июнВести.Два автомобиля столкнулись на трассе в Киришском районе Ленинградской области, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Авария произошла днем 6 июня. на 40-м километре автодороги Зуево – Новая Ладога.
Поступило сообщение о ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии пострадали 4 человекасказано в сообщении
Приехавшие спасатели отключили аккумуляторы транспортных средств для предотвращения возгорания. Пострадавшим оказана помощь, добавили в МЧС.