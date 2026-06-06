Москва6 июнВести.Два автомобиля столкнулись на трассе в Киришском районе Ленинградской области, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Авария произошла днем 6 июня. на 40-м километре автодороги Зуево – Новая Ладога.

Поступило сообщение о ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии пострадали 4 человека

сказано в сообщении

Приехавшие спасатели отключили аккумуляторы транспортных средств для предотвращения возгорания. Пострадавшим оказана помощь, добавили в МЧС.