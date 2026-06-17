Два человека получили травмы в ДТП двух иномарок в Ленобласти

В Ленобласти столкнулись иномарки, два человека госпитализированы Два человека получили травмы в ДТП двух иномарок в Ленобласти

Москва17 июн Вести.В деревне Сярьги Ленинградской области произошло ДТП двух легковых автомобилей, в результате которого пострадало два человека. Об этом сообщает региональное МЧС.

Столкнулись Škoda и Haval. Удар получился боковым, после него автомобиль чешского производства вылетел в кювет.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Škoda, они госпитализированы написано в канале ведомства в MAX

Возгорания на месте происшествия не произошло. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.