Москва17 июнВести.В деревне Сярьги Ленинградской области произошло ДТП двух легковых автомобилей, в результате которого пострадало два человека. Об этом сообщает региональное МЧС.
Столкнулись Škoda и Haval. Удар получился боковым, после него автомобиль чешского производства вылетел в кювет.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Škoda, они госпитализированынаписано в канале ведомства в MAX
Возгорания на месте происшествия не произошло. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.