В Ленинградской области легковушка столкнулась с "Газелью": 5 пострадавших

В Ленинградской области легковушка столкнулась с "Газелью": 5 пострадавших В Ленинградской области легковушка столкнулась с "Газелью": 5 пострадавших

Москва11 июл Вести.В Тосненском районе Ленинградской области произошло ДТП, в котором пострадали 5 человек, сообщает региональное управление МЧС России.

Авария случилась на 117-м километре трассы А-120, в 5 километрах до поворота на поселок Гладкое.

Столкнулись легковой автомобиль Belgee и "Газель".

В результате столкновения грузового и легкового автомобилей с последующим съездом в кювет пострадали 5 человек (взрослые) говорится в публикации

Четверо пострадавших госпитализированы, один ехать в больницу отказался.

Трасса не перекрывалась. Причины ДТП устанавливаются.