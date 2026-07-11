Москва11 июлВести.В Тосненском районе Ленинградской области произошло ДТП, в котором пострадали 5 человек, сообщает региональное управление МЧС России.
Авария случилась на 117-м километре трассы А-120, в 5 километрах до поворота на поселок Гладкое.
Столкнулись легковой автомобиль Belgee и "Газель".
В результате столкновения грузового и легкового автомобилей с последующим съездом в кювет пострадали 5 человек (взрослые)говорится в публикации
Четверо пострадавших госпитализированы, один ехать в больницу отказался.
Трасса не перекрывалась. Причины ДТП устанавливаются.