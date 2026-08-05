В Воронеже задержали водителя микроавтобуса, переехавшего пассажирку мотоцикла В Воронеже водитель микроавтобуса переехал пассажирку мотоцикла, его задержали

Москва5 авг Вести.В Воронеже правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого водитель микроавтобуса Volkswagen Multivan переехал 28-летнюю девушку. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону в мессенджере MAX.

Установлено, что 25 июля на улице 9 Января 24-летний водитель мотоцикла Honda CBR не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате мотоцикл опрокинулся и 28-летняя пассажирка вылетела на проезжую часть.

В это время на нее наехал микроавтобус, двигавшийся в попутном направлении. Водитель Volkswagen скрылся с места происшествия.

Девушка получила тяжелые травмы.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили второго участника ДТП - 43-летнего водителя автомобиля Volkswagen Multivan. Мужчина доставлен к следователю отмечается в сообщении

Было возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия и вины каждого из участников ДТП.