Москва5 авгВести.В Воронеже правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого водитель микроавтобуса Volkswagen Multivan переехал 28-летнюю девушку. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону в мессенджере MAX.
Установлено, что 25 июля на улице 9 Января 24-летний водитель мотоцикла Honda CBR не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате мотоцикл опрокинулся и 28-летняя пассажирка вылетела на проезжую часть.
В это время на нее наехал микроавтобус, двигавшийся в попутном направлении. Водитель Volkswagen скрылся с места происшествия.
Девушка получила тяжелые травмы.
В ходе розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили второго участника ДТП - 43-летнего водителя автомобиля Volkswagen Multivan. Мужчина доставлен к следователюотмечается в сообщении
Было возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия и вины каждого из участников ДТП.