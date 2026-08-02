Мотоциклист получил тяжелые травмы при столкновении с авто в Чебоксарах

Мотоциклист получил травмы в результате ДТП в Чебоксарах Мотоциклист получил тяжелые травмы при столкновении с авто в Чебоксарах

Москва2 авг Вести.Водитель мотоцикла Suzuki получил тяжелые травмы после столкновения с автомобилем в Чебоксарах, сообщила пресс-служба УМВД России по Чувашской Республике в мессенджере МАХ.

Предварительно, виновником аварии стал водитель автомобиля Volkswagen Polo, который при развороте не уступил дорогу другому участнику дорожного движения.

2 августа в 21.00 на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах иномарка, за рулем которой находился 41-летний чебоксарец, столкнулась с мотоциклом Suzuki. С множественными травмами 28-летний мотоциклист доставлен в больницу написали в ведомстве

Там также уточнили, что обстоятельства аварии устанавливаются.