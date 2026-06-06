В ДТП в Чебоксарах пострадали двое взрослых и один ребенок

В Чебоксарах устанавливают обстоятельства ДТП с тремя пострадавшими В ДТП в Чебоксарах пострадали двое взрослых и один ребенок

Москва6 июн Вести.В Чебоксарах сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП на улице Калинина, в котором пострадали три человека, в том числе ребенок. Подробности сообщает ГУ МВД по Чувашской Республике.

По предварительной информации, 6 июня около 10.20 41-летний водитель "Рено" на перекрестке не выбрал крайнюю левую полосу для поворота, а также не уступил дорогу автомобилю "Ауди", двигавшемуся по встречной полосе.

Пассажиры "Ауди" - 44-летняя женщина с 9-летним сыном и 73-летняя пенсионерка - для осмотра и оказания помощи доставлены в медучреждения говорится в сообщении

По факту ДТП полиция проводит проверку. Действиям участников аварии будет дана правовая оценка. У водителя "Рено" не обнаружено внешних признаков опьянения.