В Чебоксарах сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД РФ по Чувашской Республике.
На улице Мичмана Павлова водитель автомобиля "Фольксваген Гольф" на большой скорости врезался в столб.
После того, как мужчину достали из искореженной иномарки, его и 37-летнего пассажира с травмами доставили в больницуговорится в сообщении
По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что 36-летний автомобилист не справился с управлением.