В Чебоксарах иномарка влетела в столб, пострадали два человека

Москва11 апр Вести.В Чебоксарах сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД РФ по Чувашской Республике.

На улице Мичмана Павлова водитель автомобиля "Фольксваген Гольф" на большой скорости врезался в столб.

После того, как мужчину достали из искореженной иномарки, его и 37-летнего пассажира с травмами доставили в больницу говорится в сообщении

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что 36-летний автомобилист не справился с управлением.