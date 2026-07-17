Москва17 июлВести.Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП на остановке общественного транспорта в Чебоксарах, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства Чувашии.
Установлено, что вечером в пятницу, 17 июля, Renault Logan под управлением 18-летнего водителя врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди.
Предварительное освидетельствование не выявило у него признаков алкогольного опьянения. Водительские права он получил чуть более месяца назадотмечается в сообщении
Проверка установит обстоятельства и причины происшествия.