Въехавший в остановку с людьми в Чебоксарах водитель получил права месяц назад

Прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП в Чебоксарах Въехавший в остановку с людьми в Чебоксарах водитель получил права месяц назад

Москва17 июл Вести.Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП на остановке общественного транспорта в Чебоксарах, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства Чувашии.

Установлено, что вечером в пятницу, 17 июля, Renault Logan под управлением 18-летнего водителя врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди.

Предварительное освидетельствование не выявило у него признаков алкогольного опьянения. Водительские права он получил чуть более месяца назад отмечается в сообщении

Проверка установит обстоятельства и причины происшествия.